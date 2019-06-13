Звездный полузащитник Реала может перебраться в Бундеслигу

Новости спорта: Полузащитник сборной Норвегии и мадридского Реала Мартин Эдегор может перебраться в немецкий Байер.

Полузащитник сборной Норвегии и мадридского Реала Мартин Эдегор может перебраться в немецкий Байер. Об этом сообщает Cadena Ser.

"Футболист неплохо проявил себя играя за Витесс, тем самым заинтересовал руководство "фармацевтов" в трансфере", - сообщает источник.

Минувший сезон футболист провел в Нидерландах. За Витесс Эдегор сыграл 39 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 12 голевых пасов.

Контракт Эдегора с Реалом действует до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 15 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может покинуть перспективный полузащитник.