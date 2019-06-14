Австралия и Катар примут участие на Копа Америка-2020

Новости спорта: Катарцы были приглашены и в этом розыгрыше.

Сборная Катара и сборная Австралии примут участие в следующем розыгрыше Копа Америка, который состоится в 2020 году. Об этом сообщает Конфедерация футбола Южной Америки на официальном сайте.

Стоит отметить, что сборная катара дебютирует на Копа Америка уже в этом году.

Полный список команд, которые примут участие на Копа Америка-2020: хозяева турнира - Колумбия и Аргентина. Одна из приглашенных команд сыграет в группе вместе с Бразилией, Колумбией, Венесуэлой, Эквадором и Перу, другая - с Аргентиной, Чили, Уругваем, Парагваем и Боливией.

Напомним, Копа Америка стартует уже 15-го июня. Турнир откроет поединок между Бразилией и Боливией.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в товарищеском матче с Катаром, и пропустит Копа Америка.