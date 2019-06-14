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Австралия и Катар примут участие на Копа Америка-2020

Австралия и Катар примут участие на Копа Америка-2020
09:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Катарцы были приглашены и в этом розыгрыше.

Сборная Катара и сборная Австралии примут участие в следующем розыгрыше Копа Америка, который состоится в 2020 году. Об этом сообщает Конфедерация футбола Южной Америки на официальном сайте.

Стоит отметить, что сборная катара дебютирует на Копа Америка уже в этом году.

Полный список команд, которые примут участие на Копа Америка-2020: хозяева турнира - Колумбия и Аргентина. Одна из приглашенных команд сыграет в группе вместе с Бразилией, Колумбией, Венесуэлой, Эквадором и Перу, другая - с Аргентиной, Чили, Уругваем, Парагваем и Боливией.

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Напомним, Копа Америка стартует уже 15-го июня. Турнир откроет поединок между Бразилией и Боливией.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в товарищеском матче с Катаром, и пропустит Копа Америка.

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Сборная Австралии, Футбол, Новости футбола, Сборная Катара, Копа Америка-2020.
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