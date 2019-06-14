Реал намерен подписать японского форварда

Новости спорта: Такефуса Кубо может оказаться на Сантьяго Бернабеу.

Как сообщает AS, мадридский Реал близок к заключению сделки с нападающим Токио Такефусой Кубо.

По данным источника, на 18-летнего японского футболиста также претендовали Бавария, Манчестер Сити, ПСЖ и Барселона.

К слову, Кубо с 2011 по 2015 год находился в академии каталонцев, но был вынужден покинуть клуб из-за санкций со стороны ФИФА, которые были наложены на "блаугранас" из-за нарушения правил трансфера несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал в текущее трансферное окно уже установил рекорд по количесту потраченных средств на новых игроков.