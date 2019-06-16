Новости спорта: Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поздравил сборную Украины U-20 с завоеванием титула чемпиона мира.

"Поздравляю всех игроков и тренеров сборной Украины U-20 с великолепной победой в финале чемпионата мира. В решающем матче наши ребята, как и на протяжении всего турнира, продемонстрировали высочайший уровень игры и свой знаменитый характер. Только так становятся чемпионами. Так вырастают великие футболисты.

Это фантастическое достижение для каждого игрока сборной и исторический успех для всего украинского футбола. Уверен, у этого поколения впереди много ярких побед и больших свершений", - написал Палкин.

Напомним, в финале чемпионата мира U-20 команда Александра Петракова обыграла сборную Южной Кореи со счетом 3:1.