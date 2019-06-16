Месси: Если сможем победить Парагвай, вернемся в комфортную ситуацию

Новости спорта: Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о болезненном поражении в первом матче Копа Америка.

Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о поражении от Колумбии (0:2) в первом туре группового раунда Кубка Америки.

«Думаю, в этом матче были положительные моменты. Не время жаловаться. Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов.

Однако когда мы сделали шаг вперед во втором тайме, они забили. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию», - сказал Месси.

Напомним, Колумбия захватила лидерство в группе B с тремя очками в активе. В другом матче группы В сегодня встретятся сборные Катара и Парагвая. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.