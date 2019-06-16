Хамес о победе над командой Месси на Копа Америка: Это был отличный день

Новости спорта: Сборная Колумбии лидирует в группе B после победы над Аргентиной в стартовом матче Копа Америка.

Хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал победу над Аргентиной (2:0) в первом туре группового раунда Кубка Америки.

«Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова победили Аргентину. И это очень важное достижение. Мы приложили большие усилия, бежали вперёд, и, к счастью, сумели достичь своей цели.

Это был отличный день, я хотел бы поздравить своих товарищей по команде. Однако не стоит забывать о предстоящих матчах», - сказал Родригес.

Напомним, Колумбия захватила лидерство в группе B с тремя очками в активе. В другом матче группы В сегодня встретятся сборные Катара и Парагвая. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.