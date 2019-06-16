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Булеца стал обладателем серебряного мяча ЧМ-2019

Булеца стал обладателем серебряного мяча ЧМ-2019
22:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Полузащитник признал вторым лучшим игроком турнира.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Булеца после финального матча сборной Украины на ЧМ-2019 среди команд U-20 против сборной Южной Кореи стал обладателем серебряного мяча турнира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Золотой мяч турнира получил игрок сборной Южной Кореи и испанской Валенсии - Ли Кан Ин. Бронзовый мяч достался игроку сборной Эквадора Гонсало Плата.

Также, стоит отметить, что Сергей Булеца стал лучшим игроком Сборной Украины по системе гол+пас.

Напомним, сборная Украины в финальном матче ЧМ-2019 среди команд U-20 обыграла Южную Корею (3:1).

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Сборная Украины, Новости футбола, Сборная Украины U20, ЧМ-2019 U-20, Сергей Булеца.
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