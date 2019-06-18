Люнгберг стал помощником главного тренера Арсенала

Новости спорта: Фредрик Люнгберг вошел в тренерский штаб Унаи Эмери.

Арсенал произвел рокировку в своем тренерском штабе: Фредрик Люнгберг, тренировавший молодежную команду (U-23), станет ассистентом Унаи Эмери, а бывший помощник главного тренера Стив Боулд возглавит "молодежку".

"Я в восторге от возможности продолжить работу с теми ребятами, которые уже доросли до первой команды, – цитирует шведа официальный сайт "канониров". – Постараюсь помочь Унаи Эмери в его стремлении завоевать трофеи для Арсенала".

Люнгберг выступал за Арсенал с 1999-го по 2007 годы (325 матчей, 72 гола). В качестве тренера он работал в Арсенале с командами U-15 и U-23, а также ассистентом главного тренера в Вольфсбурге.