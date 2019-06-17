Челси отказался продавать Виллиана в Барселону

Челси получил два предложения о продаже Виллиана, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Барселона и Атлетико предложили по 35 миллионов фунтов за 30-летнего футболиста.
Тем не менее, руководство лондонской команды отклонило данные предложения. Челси хочет сохранить Виллиана, у которого истекает контракт с клубом 30 июня 2020 года.
Кроме того, на Челси наложен трансферный бан, что минимизирует вероятность того, что Виллиан будет продан.
В 32 матчах АПЛ Виллиан забил три гола и оформил семь ассистов.