Челси отказался продавать Виллиана в Барселону

Новости спорта: "Синие", судя по всему, намерены удержать бразильца в своей команде.

Челси получил два предложения о продаже Виллиана, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Барселона и Атлетико предложили по 35 миллионов фунтов за 30-летнего футболиста.

Тем не менее, руководство лондонской команды отклонило данные предложения. Челси хочет сохранить Виллиана, у которого истекает контракт с клубом 30 июня 2020 года.

Кроме того, на Челси наложен трансферный бан, что минимизирует вероятность того, что Виллиан будет продан.

В 32 матчах АПЛ Виллиан забил три гола и оформил семь ассистов.