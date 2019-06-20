Вида - Срне: Я получал удовольствие, когда побеждал тебя с Шахтером

Новости спорта: Домагой Вида поздравил Дарио Срну с невероятной карьерой футболиста.

Экс-центрбек киевского Динамо Домагой Вида, ныне играющий за Бешикташ и сборную Хорватии, высказался касательно завершение карьеры легенды донецкого Шахтера и бывшего капитана хорватской команды Дарио Срны.

"Дорогой капитан, было приятно выступать с тобой за сборную Хорватии и обыгрывать тебя с Шахтером, когда я был игроком Динамо. Поздравляю тебя с невероятной карьерой.

Ты показал себя отличным футболистом и еще лучшим человеком. Поэтому я уверен, что ты будешь таким же успешным после окончания карьеры", - отметил Домагой в своем Instagram.