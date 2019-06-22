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Морозюк: Скучаю по Украине, но не хочу возвращаться в украинский футбол

Морозюк: Скучаю по Украине, но не хочу возвращаться в украинский футбол
00:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Украинскому защитнику Николаю Морозюку нравится в Турции.

Экс-защитник «Динамо» Николай Морозюк в ближайшее время станет полноценным игроком «Ризеспора», за который он выступал последние полгода на правах аренды.

31-летний защитник признался, что возвращаться в украинский футбол не хочет:

«Мое единственное желание – остаться в Турции, мне тут все нравится. Хотя скучаю по Украине, «Динамо». Но скажу откровенно – я не хочу возвращаться в украинский футбол. С первого официального матча в Турции, хотя я и не был готов, почувствовал атмосферу.

Это игра, эмоции, азарт, праздник для болельщиков и футболистов. В Украине это больше приравнивается к работе, нет азарта. Все как-то тяжело. И с возрастом оно тебя перегружает. «Динамо» играет в еврокубках – только в эти моменты чувствуешь футбольный праздник.

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А тут достаточно в клубный автобус сесть, чтобы почувствовать этот праздник. Люди, пресса, тебя встречает 20 камер. У нас такое только в еврокубках, и то не совсем так».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Суперлига, УПЛ, Николай Морозюк, Турецкая Суперлига.
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