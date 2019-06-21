Динамо хочет купить Зозулю

Новости спорта: Нападающего также хотят купить «Хетафе», «Вальядолид» и «Гранада».

Киевское «Динамо», а также три испанских клуба заинтересованы в подписании нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Украинского форварда хотят видеть у себя испанские «Хетафе», «Вальядолид», «Гранада».

Поскольку переговоры Зозули о новом контракте с «Альбасете» зашли в тупик, этой ситуацией хотят воспользоваться другие клубы. Срок действия контракта истекает 30 июля. Следующая неделя должна стать ключевой в определении будущего Зозули.

Зозуля является воспитанником киевского «Динамо», но форвард не сумел заиграть за «бело-синих». В 2011-м году он перешел в «Днепр», за который выступал до 2016 года, дойдя до финала Лиги Европы. Затем нападающий переехал в Испанию, где выступал за «Бетис», «Райо Вальекано» и «Альбасете».