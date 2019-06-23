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Шахтер готов продать Исмаили лишь за 50 млн евро

Шахтер готов продать Исмаили лишь за 50 млн евро
00:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Гендиректор клуба напомнил, что «Шахтер» «очень дорого» продает своих звезд.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал слухи, что защитник Исмаили может перейти в «Рому» к бывшему тренеру «горняков» Паулу Фонсеке. Об этом сообщает Football.ua.

«Наши игроки - это игроки «Шахтера», а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого.

Исмаили на сегодняшний день один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро.

Когда мы получим предложение в 50 млн евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс», - сказал Палкин.

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Напомним, ранее появилась информация, что «Рома» не готова платить 20 млн евро за Исмаили.

В прошлом сезоне Исмаили сыграл за «Шахтер» 39 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и 12 результативных передач.

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ФК Шахтер, Трансфер, УПЛ, Исмаили.
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