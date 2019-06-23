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Де Росси может закончить карьеру ради работы в сборной Италии

Де Росси может закончить карьеру ради работы в сборной Италии
14:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Федерация футбола Италии рассматривает Даниэле Де Росси в качестве тренера сборной Италии U-21.

Бывший полузащитник итальянской Ромы Даниэле Де Росси может завершить игровую карьеру и начать тренерскую работу.

Легенда "волков" может повесить бутсы на гвоздь, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Де Росси уже летом может возглавить итальянскую молодежку. На этом посту экс-капитан Ромы должен сменить Луиджи Ди Бьяджо. Последний сообщил, что покинет команду U-21 "Скуадры Адзурры" после Евро-2019. Итальянская федерация уже начала поиски нового наставника, а Де Росси попал в шорт-лист функционеров.

Трогательное прощание Де Росси (Видео)

Напомним, что Рома объявила об уходе Де Росси в мае. Сам хавбек, которому летом исполнится 36, сначала заявил, что не намерен завершать карьеру, но потом появилась информация о возможном завершении карьеры из-за преданности Роме.

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Все по теме:

Сборная Италии, ФК Рома, Даниэле Де Росси, Луиджи ди Бьяджо.
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