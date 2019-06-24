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Месси: Аргентина провела хороший матч и выиграла

Месси: Аргентина провела хороший матч и выиграла
07:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Команда Лионеля Месси в третьем матче Кубка Америки сумела добыть первую победу.

Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе над Катаром (2:0) в третьем туре группового раунда Кубка Америки.

«Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение», - сказал Месси в интервью пресс-службе сборной Аргентины.

Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети

Напомним, благодаря этой победе аргентинцы вышли в 1/4 финала Кубка Америки, где сыграют с Венесуэлой.

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Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Кубок Америки, Сборная Катара.
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