Месси: Аргентина провела хороший матч и выиграла

Новости спорта: Команда Лионеля Месси в третьем матче Кубка Америки сумела добыть первую победу.

Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе над Катаром (2:0) в третьем туре группового раунда Кубка Америки.

«Сборная Аргентины провела хороший матч и выиграла. Это было принципиально. Нам нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре команда должна расти, и этот матч не исключение», - сказал Месси в интервью пресс-службе сборной Аргентины.

Напомним, благодаря этой победе аргентинцы вышли в 1/4 финала Кубка Америки, где сыграют с Венесуэлой.