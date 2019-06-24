Ефим Конопля: Мама около 15 лет в армии, жаль, что мы видимся мало

Новости спорта: Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о своем партнере по сборной, семье и прошлом.

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о Кирилле Дришлюке.

«Очень соболезную ему, как и все, кто знает его историю. Это очень грустно. Его отец – герой. Но и у Кирюхи тоже есть что-то такое. Он никогда не сдается, даже когда тяжело. Он готов всем пожертвовать ради команды, броситься в мяч, чуть ли не головой кинуться в ноги сопернику.

Он дружит с Лешей Хахлевым, но он больше слушает. У него уши чуть великоватые. Хорошо, хоть не цеплял никого, когда ходил и голову поворачивал.

Моя мама тоже военнослужащая – капитан. Она больше по медицинской службе. Ее чуть ли не вся часть поздравляла. Говорит: «У меня скоро дверь слетит с петель. Целый день все заходят и поздравляют. Очень приятно».

Мама около 15 лет в армии. Жаль, что мы видимся мало – где-то раз в полгода. Хотелось бы почаще видеть папу и маму, но они живут в Харькове.

Я сам из Донецка. Мы когда переехали, то перестали жить вместе. Я с 15 лет на базе. Некоторые ребята еще раньше – с 13-12 лет жили без родителей. Первое время было тяжело.

Хорошо, что есть воспитатели и отличные тренеры, которые были нам как второй папа и вторая мама. Это правда. Все очень хорошие, добрые, честные и всегда хотели для нас только лучшего», – сказал Конопля.