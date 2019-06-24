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Кубок Африки: Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР

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Кубок Африки: Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР
19:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки в группе D сборная Кот-д'Ивуара обыграла национальную команду ЮАР со счётом 1:0.

Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому помогали Абделхалк Этшиали и Мокран Гурари.

Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Жонатан Коджиа, которому ассистировал Макс-Ален Градель.

Кот-д'Ивуар, набрав три очка, делит 1-2 места в турнирной таблице группы с Марокко. ЮАР (0) — делит 3-4 места с Намибией.

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В следующем туре Кот-д'Ивуар сыграет с Марокко. ЮАР предстоит встреча с Намибией. Оба матча состоятся 28 июня.

Кот-д'Ивуар является двукратным победителем Кубка Африки, Марокко и ЮАР выигрывали турнир по одному разу.

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Сборная ЮАР, Кубок Африки, Сборная Кот-д'Ивуара, КАН 2019.
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