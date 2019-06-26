Экс-ассистент Реброва вернулся в Динамо

Новости спорта: Висенте Гомес будет помогать Александру Хацкевичу в киевском клубе.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, испанский специалист Висенте Гомес вернулся в тренерский штаб киевского "Динамо".

Напомним, Гомес ранее сначала тренировал "молодежку" киевлян, а потом помогал Сергею Реброву в первой команде. Также вместе с Ребровым он работал в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Некоторое время Висенте входил в тренерский штаб московского "Спартака".

В тренерском штабе Александра Хацкевича Висенте Гомес, судя по всему, заменит другого испанца, Эдуардо Докампо, который теперь будет работать в "Рубине".