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Экс-ассистент Реброва вернулся в Динамо

Экс-ассистент Реброва вернулся в Динамо
06:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Висенте Гомес будет помогать Александру Хацкевичу в киевском клубе.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, испанский специалист Висенте Гомес вернулся в тренерский штаб киевского "Динамо".

Напомним, Гомес ранее сначала тренировал "молодежку" киевлян, а потом помогал Сергею Реброву в первой команде. Также вместе с Ребровым он работал в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Некоторое время Висенте входил в тренерский штаб московского "Спартака".

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В тренерском штабе Александра Хацкевича Висенте Гомес, судя по всему, заменит другого испанца, Эдуардо Докампо, который теперь будет работать в "Рубине".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Висенте Гомес.
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