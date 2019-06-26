Официально. Андре Гомеш из Барселоны перешел в Эвертон

Новости спорта: "Ириски" оформили трансфер игрока Барселоны.

Как сообщает официальный твиттер Эвертона, полузащитник Барселоны Андре Гомеш перешел в стан "ирисок" на полноценной основе.

Напомним, 25-летний португальский футболист провел на Гудисон Парк прошедший сезон на правах аренды. Ранее СМИ сообщали, что за игрока также боролся Тоттенхэм.

Отмечается, что сумма трансфера составила 22 миллиона фунтов. В своем первом сезоне в футболке Эвертона в АПЛ Гомеш провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.