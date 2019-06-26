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Среда, 26.06.2019
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Шахтер сегодня проведет первый контрольный матч в Грассау: где и когда смотреть

Шахтер сегодня проведет первый контрольный матч в Грассау: где и когда смотреть
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Футболисты Шахтера готовятся к первому товарищескому матчу на летних сборах в Германии.

Первым соперником “Шахтера” на летних сборах станет болгарский “Лудогорец”. Поединок состоится сегодня, 26 июня, и начнется в 18.00. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”. В прямом эфире в Украине игру можно посмотреть на официальном сайте Горняков (для зарегистрированных пользователей).

“Лудогорец” является восьмикратным чемпионом Болгарии. В новом сезоне болгарские футболисты стартуют в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединком с венгерским “Ференцварошем” Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко (10 и 17 июля).

Утром 26 июня тренерский штаб Луиша Каштру провел для команды теоретическое занятие, после чего футболистов ждала предматчевая сессия. Часовая тренировка включала разминку, квадраты, отработку стандартов и двухсторонку.

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Напомним, “Шахтер” прибыл в Грассау 24 июня и вечером того же дня провел первую тренировку. Новый наставник “оранжево-черных” Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов, среди которых присоединились к основе вратарь Тимур Пузанков, защитник Додо, полузащитник Александр Пихаленок и нападающий Даниил Сикан.

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ФК Шахтер, ФК Лудогорец, Футбол, Новости футбола.
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