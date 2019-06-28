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Хуанде Рамос: Судейская система в Украине - коррумпированная с ног до головы

Хуанде Рамос: Судейская система в Украине - коррумпированная с ног до головы
00:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Хуанде Рамос вспомнил о периоде работы в украинском футболе.

Бывший наставник Днепра Хуанде Рамос в программе Бомбардир поведал о причинах, почему его экс-команда не сумела стать чемпионом Украины в сезоне-2013/14.

"Когда я был в Днепре, он действительно эволюционировал. Однако, проблемы были непосредственно в украинском футболе, вы сами знаете как устроен футбол в Украине. Вы знаете, какое влияние имеют Динамо и Шахтер. Именно эти факторы не позволили нам стать чемпионами, когда у нас были реальные шансы. Поэтому дальше не было куда расти команде".

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"Судейская система в Украине — коррумпированная с ног до головы. За четыре тура до конца чемпионата мы опережали Шахтер, а затем нас просто "убили" в двух играх, чтобы Шахтер сумел обогнать нас".

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ФК Днепр, Футбол, Хуанде Рамос, Новости футбола.
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