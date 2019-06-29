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Аякс повесил ценник на де Лигта

Аякс повесил ценник на де Лигта
02:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Амстердамский "Аякс" хочет выручить с продажи центрального защитника команды Матейса де Лигта € 75 млн.

Туринский "Ювентус", считающийся фаворитом в борьбе за 19-летнего игрока, всё ещё не договорится о трансфере с действующими чемпионами Нидерландов, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что де Лигт согласовал условия пятилетнего контракта с "Ювентусом", по условиям которого будет получать € 12 млн в год.

На Матейса претендует также "Пари Сен-Жермен". В услугах защитника продолжительное время была заинтересована "Барселона", но по последней информации, каталонский клуб вышел из борьбы за игрока.

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В минувшем сезоне де Лигт забил 3 гола в 33 матчах нидерландской Эредивизии. В Лиге чемпионов он записал в актив 3 мяча в 17 встречах.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Матейс Де Лигт.
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