Бабель перешел в Галатасарай

Новости спорта: Нидерландский вингер Райан Бабель вернется играть в Турцию.

Официальный твиттер Галатасарая объявил о приобретении крайнего полузащитника Райана Бабеля.

Нидерландский футболист подписал с турецкими "львами" контракт скором на три года — до 2022 года. Последним клубом вингера был Фулхэм, который вылетел в Чемпионшип по итогам сезона АПЛ.

Примечательно, что Бабель с зимы 2017 по зиму 2019 защищал цвета принципиального соперника Галатасарая — Бешикташа.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний игрок провел 16 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.