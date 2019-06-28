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Бабель перешел в Галатасарай

Бабель перешел в Галатасарай
21:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Нидерландский вингер Райан Бабель вернется играть в Турцию.

Официальный твиттер Галатасарая объявил о приобретении крайнего полузащитника Райана Бабеля.

Нидерландский футболист подписал с турецкими "львами" контракт скором на три года — до 2022 года. Последним клубом вингера был Фулхэм, который вылетел в Чемпионшип по итогам сезона АПЛ.

Примечательно, что Бабель с зимы 2017 по зиму 2019 защищал цвета принципиального соперника Галатасарая — Бешикташа.

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В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний игрок провел 16 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола, Райан Бабель.
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