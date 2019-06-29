Лидер Монако Фалькао может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Новости спорта: Форвард может присоединиться к клубу Дэвида Бекхэма в 2020 году.

Нападающий сборной Колумбии и французского Монако может продолжить карьеру в США. Об этом сообщает The Sun.

"Дэвид Бекхэм хочет видеть в своем клубе форварда Монако Фалькао. Форвард может присоединиться к Интеру в 2020 году, когда команда дебютирует в МЛС.

Также, форвардом интересуются испанские и китайские клубы", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Фалькао провел за Монако 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Фалькао может вернуться в Атлетико.