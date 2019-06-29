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Лидер Монако Фалькао может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Лидер Монако Фалькао может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
23:58 Сб, 29 Июнь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард может присоединиться к клубу Дэвида Бекхэма в 2020 году.

Нападающий сборной Колумбии и французского Монако может продолжить карьеру в США. Об этом сообщает The Sun.

"Дэвид Бекхэм хочет видеть в своем клубе форварда Монако Фалькао. Форвард может присоединиться к Интеру в 2020 году, когда команда дебютирует в МЛС.

Также, форвардом интересуются испанские и китайские клубы", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Фалькао провел за Монако 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Фалькао может вернуться в Атлетико.

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МЛС, Футбол, Фалькао, Трансферы, ФК Монако, Новости футбола.
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