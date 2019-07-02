Бенитес возглавил китайский клуб

Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан, сообщает официальный твиттер испанского специалиста. Об условиях контракта станет известно позже.
Ранее издание The Times передавало, что зарплата Бенитеса в Китае составит 12 миллионов фунтов стерлингов в год.
Напомним, что Бенитес на прошлой неделе отказался продлевать контракт с Ньюкаслом. Испанский тренер возглавлял Сорок с 2016 года.
До Ньюкасла Бенитес тренировал Кастилью, Вальядолид, Осасуну, Эстремадуру, Тенерифе, Валенсию, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи и Реал.
В чемпионате Китая Далян Ифань занимает 10-е место после 15-и туров.