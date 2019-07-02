Бенитес возглавил китайский клуб

Новости спорта: Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан.

Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан, сообщает официальный твиттер испанского специалиста. Об условиях контракта станет известно позже.

Ранее издание The Times передавало, что зарплата Бенитеса в Китае составит 12 миллионов фунтов стерлингов в год.

Напомним, что Бенитес на прошлой неделе отказался продлевать контракт с Ньюкаслом. Испанский тренер возглавлял Сорок с 2016 года.

До Ньюкасла Бенитес тренировал Кастилью, Вальядолид, Осасуну, Эстремадуру, Тенерифе, Валенсию, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи и Реал.

В чемпионате Китая Далян Ифань занимает 10-е место после 15-и туров.