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Капитан Аякса в шаге от перехода в Ювентус

Капитан Аякса в шаге от перехода в Ювентус
12:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Маттейс практически наверняка станет игроком "Старой синьоры".

Центральный защитник сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейс де Лигт практически наверняка совершит переход в туринский Ювентус.

По информации журналиста Фабрицио Романо, команды ведут активные переговоры и уже вскоре должны прийти к окончательному соглашению.

В минувшем сезоне де Лигт провел за Аякс 55 матчей, в которых забил 7 голов. Стоит отметить, что он стал чемпионом Ниделандов и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что по условиям этого контракта зарплата футболиста составит 12 миллионов евро в год.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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