Капитан Аякса в шаге от перехода в Ювентус

Новости спорта: Маттейс практически наверняка станет игроком "Старой синьоры".

Центральный защитник сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейс де Лигт практически наверняка совершит переход в туринский Ювентус.

По информации журналиста Фабрицио Романо, команды ведут активные переговоры и уже вскоре должны прийти к окончательному соглашению.

В минувшем сезоне де Лигт провел за Аякс 55 матчей, в которых забил 7 голов. Стоит отметить, что он стал чемпионом Ниделандов и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что по условиям этого контракта зарплата футболиста составит 12 миллионов евро в год.