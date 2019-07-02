Рабио прокомментировал свой переход в Ювентус

Новости спорта: Адриен Рабио впервые пообщался с журналистами в качестве игрока "Старой синьоры".

Полузащитник Адриен Рабио впервые пообщался с журналистами в качестве игрока "Старой синьоры". Туринский клуб презентовал футболиста перед журналистами на специальной пресс-конференции. Француз взял себе 25-й игровой номер.

"Я разговаривал с Буффоном о "Ювентусе", его мнение для меня очень важно. После семи лет во Франции, я готов играть в чемпионате Италии. Сарри? С главным тренером еще не общался. Я предпочитаю играть левого центрального полузащитника, также могу сыграть в построении с двумя центральными хавбеками".

"Конкуренция с Матюиди? Блез – отличный футболист, мы знакомы. Но не только он находится в распоряжении "бьянконери" в центральной линии – вчера я пересекся с Аароном Рэмси. Я развивал свои игровые качества, выступая рядом со звездами. Роналду? Криштиану определенно имел отношение к моему решению. Тем не менее, вся раздевалка буквально кишит невероятными игроками".