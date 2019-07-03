Скачать
Среда, 03.07.2019
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Пляжный футбол: Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2019
Пляжный футбол: Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2019
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Швед сыграл в третьем спарринге Селтика

Швед сыграл в третьем спарринге Селтика
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: celticfc.net

Новости спорта: Марьян Швед во второй раз подряд сыграл за “Селтик” в контрольном матче.

Атакующий полузащитник сборной Украины по футболу Марьян Швед принял участие в третьем спарринге своего шотландского клуба “Селтик”.

Товарищеский матч “Селтик” - “Санкт-Галлен” (Швейцария) состоялся 2 июля и закончился со счетом 0:0. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Марьян Швед во второй раз подряд вышел на поле с первых минут матча и отыграл до 78-й минуты.

Дебютировал 21-летний украинский футболист в составе своего нового клуба 29 июня в матче с представителем третьего по рангу дивизиона чемпионата Австрии - "Винером" (2:1). Тогда Швед также вышел в стартовом составе "Селтика" и отыграл первый тайм.

Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину

Следующий матч “Селтик” проведет уже в рамках квалификации Лиги чемпионов. 9 июля шотландские футболисты сыграют на выезде против боснийского “Сараево”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Селтик, УПЛ, Новости спорта, Чемпионат Шотландии, Марьян Швед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
03 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
04 Защитник Динамо перешел в Карпаты
05 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь