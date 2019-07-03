Швед сыграл в третьем спарринге Селтика

Новости спорта: Марьян Швед во второй раз подряд сыграл за “Селтик” в контрольном матче.

Атакующий полузащитник сборной Украины по футболу Марьян Швед принял участие в третьем спарринге своего шотландского клуба “Селтик”.

Товарищеский матч “Селтик” - “Санкт-Галлен” (Швейцария) состоялся 2 июля и закончился со счетом 0:0. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Марьян Швед во второй раз подряд вышел на поле с первых минут матча и отыграл до 78-й минуты.

Дебютировал 21-летний украинский футболист в составе своего нового клуба 29 июня в матче с представителем третьего по рангу дивизиона чемпионата Австрии - "Винером" (2:1). Тогда Швед также вышел в стартовом составе "Селтика" и отыграл первый тайм.

Следующий матч “Селтик” проведет уже в рамках квалификации Лиги чемпионов. 9 июля шотландские футболисты сыграют на выезде против боснийского “Сараево”.