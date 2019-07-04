Барселона оценила Умтити

Новости спорта: Боссам Барселоны не понравилось решение француза отказаться от операции на колене.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает AS.

Источник утверждает, что руководству каталонцев не понравилось решение француза отказаться от операции при лечении травмы колена, из-за чего его восстановление затянулось.

"Сине-гранатовые" планируют выручить от трансфера Умтити 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах на клубном уровне. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.