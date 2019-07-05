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Пятница, 05.07.2019
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Футболист Шахтера Майкон будет восстанавливаться после травмы на родине

Футболист Шахтера Майкон будет восстанавливаться после травмы на родине
05:16 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Бразилец Майкон сможет вновь выйти на поле лишь в следующем году.

Полузащитник Шахтера Майкон будет проходить процесс восстановления после травмы на базе своего прежнего клуба — Коринтианса, сообщает meutimao.com.br.

Ожидается, что восстановление хавбека будет проходить до конца 2019 года — все это время он будет находиться в Бразилии. Шахтеру Майкон сможет помочь лишь во второй половине сезона 2019/2020 годов.

Напомним, что в апреле у Майкона диагностировали травму крестообразной связки коленного сустава, из-за которой он не сумел доиграть сезон. Бразилец был прооперирован и пропустит порядка 6 месяцев.

Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Майкон перешел в Шахтер из Коринтианса летом 2018 года за 6,5 миллионов евро. В сезоне 2018/2019 полузащитник провел за Горняков 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи.

Сегодня Шахтер отправился на австрийский сбор, а в составе делагации дончан присутствуют форварды Густаво Бланко-Лещук и Оларенважу Кайоде.

В рамках австрийского сбора Шахтер сыграет 5 спаррингов. В соперниках будут немецкий Юрдинген, датский Копенгаген, сербский Пролетер, австрийский Вольфсбергер и кипрский АПОЭЛ.

Новый сезон Шахтер будет открывать 28 июля — в этот день в Одессе Горняки разыграют с Динамо Суперкубок Украины.

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