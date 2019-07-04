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Ковалец продлил контракт с Оболонь-Бровар

Ковалец продлил контракт с Оболонь-Бровар
10:24 Сегодня Телеграф ФК Оболонь-Бровар

Новости спорта: Именитый специалист продлил контракт с командой еще на один год.

Футбольный клуб Оболонь-Бровар Киев на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Ковальцом.

Соглашение пролонгировано на один сезон.

С "пивоварами" специалист работает с лета 2018-го. В прошедшем сезоне команда заняла 6-е место в Первой лиге, на 5 очков отстав от третьего места, которое дает право на плей-офф.

Впрочем, это уже не первый период работы Ковальца с оболонским клубом. Сергей Иванович с 2010-го по 2011-й работал с предшественником нынешнего клуба — Оболонью.

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Сергей Ковалец, Футбол, Первая лига, Новости футбола, ФК Оболонь-Бровар.
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