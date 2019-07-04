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Бенитес прокомментировал свой переезд в Китай

Бенитес прокомментировал свой переезд в Китай
13:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Далянь Ифан Рафаэль Бенитес прокомментировал свое решение переехать в Китай

Главный тренер Далянь Ифан Рафаэль Бенитес прокомментировал свое решение переехать в Китай.

"В течение карьеры мне поступали более выгодные в финансовом плане предложения. Но не было такого проекта, который я искал. Далянь Ифан - превосходный проект, который появился в идеальное для меня время. Именно это и стало главным фактором в моем решении.

В последние годы я следил за китайской Суперлигой, поскольку сюда перешли многие игроки и тренеры, которых я знаю", - сказал Бенитес офицальному сайту клуба.

Ранее стало известно, сколько испанский специалист будет зарабатывать в Китае.

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Футбол, Рафаэль Бенитес, Новости футбола, ФК Далянь Ифан.
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