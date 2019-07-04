Украинец Шиндер перешел в немецкий Швабах

Новости спорта: Украинский форвард продолжит карьеру в клубе из низшей лиги Германии.

Бывший форвард "Таврии", "Шахтера", "Черноморца", "Ворсклы" и ряда других клубов Антон Шиндер продолжит карьеру в клубе СК 04 "Швабах".

В новую команду 32-летний Шиндер перебрался на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с марта после ухода из "Олимпика".

"Швабах" выступает в немецкой северо-восточной региональной лиге.

Отметим, что на заре своей карьеры Антон Шиндер играл за немецкие клубы, после чего в молодом возрасте перебрался в "Шахтер", но закрепиться в стане "горняков" не смог и снова уехал в Германию.