Арсенал хочет подписать звездного полузащитника Реала

Новости спорта: Лукас Васекс может перебраться в лондонский Арсенал.

Полузащитник сборной Испании и мадридского Реала Лукас Васекс может перебраться в лондонский Арсенал. Об этом сообщает AS.

"Боссы Арсенала уже начали переговоры с руководством Реала по Васкесу. Сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.

Стоимость трансфера должна составить € 32 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов", - сообщает источник.

Васкес является воспитанником Реала. В минувшем сезоне полузащитник провел за "сливочных" 48 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.

Напомним, ранее сообщалось, что левый защитник покинет команду Унаи Эмери.