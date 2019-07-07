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Галатасарай заинтересовался Фалькао

Галатасарай заинтересовался Фалькао
07:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Монако Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Турции.

Радамель Фалькао заинтересовал Галасатарай, сообщает L’Equipe. Издание информирует, что турецкий клуб уже вступил в переговоры касательно 33-летнего колумбийца.

Соглашение Фалькао с Монако рассчитано еще на один год.

Бабель перешел в Галатасарай

Перейдя в Монако, форвард дважды отправлялся в годичные аренды в Манчестер Юнайтед, а затем в Челси.

Всего за время выступлений за "монегасков" Фалькао отыграл 140 матчей за клуб из Лазурного побережья, отметившись 83 голами и 14 ассистами.

Ранее сообщалось, что Фалькао может вернуться в Испанию.

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ФК Галатасарай, Футбол, Радамель Фалькао, Новости футбола.
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