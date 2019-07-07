Месси проигнорировал церемонию награждения на Кубке Америки-2019

Новости спорта: Лионель Месси пребывал в не самом лучшем настроении после странного удаления.

Лионель Месси не стал выходить из подтрибунного помещения для получения бронзовых медалей Копа Америка, которые вчера завоевала сборная Аргентины после победы над Чили (2:1). Об этом сообщает Goal.com.

В концовке первого тайма состоялась стычка между Гари Меделем и Лео Месси— обоим игрокам парагвайский арбитр встречи Диас де Вивар незамедлительно показал красные карточки.

Ранее по ходу турнира Месси жаловался на предвзятое отношение судей в отношении сборной Аргентины после поражения бразильцам (0:2).

В итоге, на общекомандном фото с медалями за третье место лидер аргентинской сборной отсутствует.

Финальный матч турнира между Бразилией и Перу состоится завтра, 7 июля, на Маракане. Старт встречи — в 23:00 по киевскому времени.