Фред не попал в заявку Манчестер Юнайтед на предсезонный тур

Официальный твиттер Манчестер Юнайтед объявил состав, который отправится на предсезонный тренировочный тур, который пройдет в Австралии.
Примечательно, что в заявке "манкунианцев" отсутствует экс-полузащитник Шахтера Фред. К слову, каких-либо сообщений о травме игрока или же его уходе из команды пока что не поступало.
Our travelling squad for #MUTOUR 2019. pic.twitter.com/5hmSVDssPe
— Manchester United (@ManUtd) 7 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Юнайтед начал подготовку к сезону без Погба из-за конфликта с футболистом, но француз попал в список Солскьяера на предсезонку.