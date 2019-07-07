Фред не попал в заявку Манчестер Юнайтед на предсезонный тур

Новости спорта: "Манкунианцы" вскоре отправятся в Австралию на предсезонный тур.

Официальный твиттер Манчестер Юнайтед объявил состав, который отправится на предсезонный тренировочный тур, который пройдет в Австралии.

Примечательно, что в заявке "манкунианцев" отсутствует экс-полузащитник Шахтера Фред. К слову, каких-либо сообщений о травме игрока или же его уходе из команды пока что не поступало.

Ранее сообщалось, что Юнайтед начал подготовку к сезону без Погба из-за конфликта с футболистом, но француз попал в список Солскьяера на предсезонку.