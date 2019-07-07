Форвард Шахтера может перейти в Малагу

Новости спорта: "Малага" сделала предложение по футболисту "Шахтера" Бланко-Лещуку.

Аргентинский футбольный форвард донецкого "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук может снова оказаться в Испании.

Клуб "Малага" заинтересован в повторной аренде 27-летнего игрока, в свою очередь чемпион Украины настаивает исключительно на выкупе футболиста, сообщает XSport со ссылкой на испанские СМИ.

Несмотря на малое количество забитых мячей в футболке "анчоусов", "Малага" удовлетворена выступлениями аргентинца.

Действующее соглашение Бланко-Лещука с "оранжево-черными" истекает следующим летом. Футболист оценивается в 1,8 млн евро.

После возвращения из Испании игрок впервые забил за "Шахтер" с апреля 2018-го.