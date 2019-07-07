Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги
Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута
Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута
Стала известна официальная причина удаления Месси в матче с Чили
Стала известна официальная причина удаления Месси в матче с Чили

В МЮ обьяснили отсутствие Фреда

В МЮ обьяснили отсутствие Фреда
18:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: На сборы в Австралию полетели 28 игроков.

Манчестер Юнайтед объявил состав, который отправится на предсезонный тренировочный тур в Австралию. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

В списке из 28 футболистов присутствуют нападающий Ромелу Лукаку и хавбек Поль Погба, которых активно "сватают" в Интер и Реал соответственно.

Зато в числе футболистов не оказалось бразильского полузащитник Фред, который перешел в клуб прошлым летом из донецкого Шахтера.

Позже официальный сайт "красных дьяволов" объяснил, почему полузащитника нет в списке игроков. Как оказалось, причиной отсутствия Фреда являются семейные обстоятельства. Игрок присоединится к клубу немного позже.

То же касается и защитника Маттео Дармиана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости футбола, Фред.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
02 Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)
03 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на 5-й секунде боя (Видео)
04 Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
05 Уимблдон: стали известны все участницы четвертого круга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь