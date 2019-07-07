В МЮ обьяснили отсутствие Фреда

Манчестер Юнайтед объявил состав, который отправится на предсезонный тренировочный тур в Австралию. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.
В списке из 28 футболистов присутствуют нападающий Ромелу Лукаку и хавбек Поль Погба, которых активно "сватают" в Интер и Реал соответственно.
Зато в числе футболистов не оказалось бразильского полузащитник Фред, который перешел в клуб прошлым летом из донецкого Шахтера.
Позже официальный сайт "красных дьяволов" объяснил, почему полузащитника нет в списке игроков. Как оказалось, причиной отсутствия Фреда являются семейные обстоятельства. Игрок присоединится к клубу немного позже.
То же касается и защитника Маттео Дармиана.