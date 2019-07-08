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Джеррард отказался возглавить клуб из АПЛ

Джеррард отказался возглавить клуб из АПЛ
10:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Легенда Ливерпуля мог вернуться в английское первенство.

Легендарный экс-полузащитник Ливерпуля, ныне работающий наставником шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард мог сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера Ньюкасла. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, президент "сорок" Майк Эшли лично хотел, чтобы английский специалист возглавил его команду, однако Джеррард отказался покидать Шотландию.

Кроме того, Стивен получал предложение от Дерби Каунти, руководство которого было заинтересовано в его услугах после ухода Фрэнка Лэмпарда в Челси.

Напомним, Рафаэль Бенитез, ранее возглавлявший Ньюкасл, подписал невероятный контракт с китайским Далянь Ифан.

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ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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