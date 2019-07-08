Тоттенхэм может подписать полузащитника Реала

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Тоттенхэм лидирует в борьбе за полузащитника Реала Дани Себальоса, сообщает Estadiodeportivo.com. Шпоры добились значительного прогресса в переговорах с бланкос.

В испанце руководство Тоттенхэма видит замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который может покинуть команду этим летом и перебраться именно в Реал. Также на Себальоса претендует Милан.

Ранее Marca сообщала, что главный тренер Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на Себальоса в следующем сезоне.

Себальос перешел в Реал из Бетиса за 16,5 миллионов евро летом 2017 года, но так и не стал основным игроком Сливочных. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за Королевский клуб 34 матча во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 2 ассиста.

Напомним, что в начале июля Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Лиона Танги Ндомбеле.