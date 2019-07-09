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Конкурент Лунина отправится в аренду

Конкурент Лунина отправится в аренду
09:16 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Сын Зидана начнет следующий сезон в Сегунде.

Вратарь мадридского "Реала" и сын главного тренера "королевского" клуба Лука Зидан может присоединиться к одному из клубов Сегунды на правах арендного соглашения, как сообщает испанское издание Marca.

21-летний голкипер заинтересовал "Расинг" из города Сантандер – клуб играет во втором испанском дивизионе.

По данным источника, семья Зидана провела отпуск в Сантандере, после чего наставник "сливочных" посоветовал сыну продолжить карьеру в "Расинге".

Зидан-вратарь не отправится с мадридцами на предсезонный турнир. Отмечается, что с Лукой будет продлен контракт, который действует до лета 2020 года. Напомним, ранее сообщалось об интересе к конкуренту Лунина со стороны "Фуэнлабрады".

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Футбол, Сегунда, Новости футбола, Лука Зидан, Андрей Лунин.
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