Конкурент Лунина отправится в аренду

Новости спорта: Сын Зидана начнет следующий сезон в Сегунде.

Вратарь мадридского "Реала" и сын главного тренера "королевского" клуба Лука Зидан может присоединиться к одному из клубов Сегунды на правах арендного соглашения, как сообщает испанское издание Marca.

21-летний голкипер заинтересовал "Расинг" из города Сантандер – клуб играет во втором испанском дивизионе.

По данным источника, семья Зидана провела отпуск в Сантандере, после чего наставник "сливочных" посоветовал сыну продолжить карьеру в "Расинге".

Зидан-вратарь не отправится с мадридцами на предсезонный турнир. Отмечается, что с Лукой будет продлен контракт, который действует до лета 2020 года. Напомним, ранее сообщалось об интересе к конкуренту Лунина со стороны "Фуэнлабрады".