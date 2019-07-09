"Он проявил неуважение": Дали Алвес раскритиковал Месси

Новости спорта: Дани Алвес прокомментировал высказывание Лионеля Месси.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес раскритиковал Лионеля Месси за его высказанную позицию, относительно коррупции в Южноамериканской федерации футбола. Аргентинец предположил, что Бразилия нечестно выиграла Кубок Америки.

"Друзья не всегда правы просто потому, что они друзья. Можно многое сказать в запале, но я не могу согласиться с этими словами.

В первую очередь он проявляет неуважение ко всем бразильцам. И кроме того, он проявил неуважение к нескольким профессионалам, которые откладывают в сторону много всего ради возможности быть здесь ради мечты. Я тот друг, что всегда говорит правду, и думаю, Месси был неправ, когда говорил все это", - цитирует Алвеса Goal.com.

Напомним, Месси за его высказывания могут отстранить от игры за сборную.