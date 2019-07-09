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Булеца: Ждем примеальных УАФ, но пока ничего неизвестно

Булеца: Ждем примеальных УАФ, но пока ничего неизвестно
15:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также он отметил, что на праздновании обошлось без водки.

Украинский хавбек киевского Динамо Сергей Булеца, выступающий на правах аренды за Днепр-1, прояснил ситуацию с премиальными от Украинской ассоциации футбола.

"Пили ли водку на праздновании победы на чемпионата мира? Водочку - нет, только шампанское.

Премиальные УАФ? Ждем. Ничего не знаю, и пока ничего не говорили.

Остались ли довольными приемом в Киеве? И на том спасибо. Главное, это было искренне", - приводит слова Сергея журнал Футбол.

Отметим, что Булеца после финального матча сборной Украины на ЧМ-2019 среди команд U-20 против сборной Южной Кореи стал обладателем серебряного мяча турнира.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сергей Булеца.
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