Булеца: Ждем примеальных УАФ, но пока ничего неизвестно

Новости спорта: Также он отметил, что на праздновании обошлось без водки.

Украинский хавбек киевского Динамо Сергей Булеца, выступающий на правах аренды за Днепр-1, прояснил ситуацию с премиальными от Украинской ассоциации футбола.

"Пили ли водку на праздновании победы на чемпионата мира? Водочку - нет, только шампанское.

Премиальные УАФ? Ждем. Ничего не знаю, и пока ничего не говорили.

Остались ли довольными приемом в Киеве? И на том спасибо. Главное, это было искренне", - приводит слова Сергея журнал Футбол.

Отметим, что Булеца после финального матча сборной Украины на ЧМ-2019 среди команд U-20 против сборной Южной Кореи стал обладателем серебряного мяча турнира.