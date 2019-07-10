Сидклей: У меня был очень хороший год в Динамо

Новости спорта: Сидклей не поехал на австрийский сбор с "бело-синими".

Бразильский легионер "Динамо" Сидклей рассказал, что счастлив в киевском клубе, но не все так однозначно.

- У меня был очень хороший год в "Динамо", я сыграл много матчей, забивал голы, отдавал голевые передачи. Команда хорошая, меня отлично встретили, все идет хорошо.

Я счастлив в клубе, но не исключаю возможности возвращения в Бразилию, – цитирует Сидклея Еsporte.

Напомним, что сообщалось об интересе к хавбеку "Интернасьоналя" и "Сан-Паулу", а также "Фламенго" рассматривает возможность приобретения Сидклея.