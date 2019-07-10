Скачать
Среда, 10.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Названа стоимость билетов на первый домашний матч Зари в Лиге Европы

Названа стоимость билетов на первый домашний матч Зари в Лиге Европы
20:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Билеты на первый домашний матч “Зари” в Лиге Европы стоят от 30 грн.

Билеты на первый домашний матч луганского футбольного клуба “Заря” во втором раунде квалификации Лиги Европы поступят в продажу 19 июля.

Поединок состоится 1 августа в Запорожье на “Славутич-Арене”, а цена на билеты стартует от 30 грн. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Заря”.

Матч состоится с победителем пары “Будучность” (Черногория) - “Нарва” (Эстония) и начнется в 19.00. Игры между этими командами состоятся 11 и 18 июля.

Шальке повесил ценник на Коноплянку

Напомним, футболисты луганского клуба "Заря" сейчас проводят учебно-тренировочный сбор в Словении, который продлится до 12 июля. 8 июля луганские футболисты провели спарринг с хорватским “Осиеком”, которому проиграли со счетом 1:4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Заря, Славутич-арена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
02 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
03 Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал
04 Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019
05 Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь