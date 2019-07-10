Названа стоимость билетов на первый домашний матч Зари в Лиге Европы

Новости спорта: Билеты на первый домашний матч “Зари” в Лиге Европы стоят от 30 грн.

Билеты на первый домашний матч луганского футбольного клуба “Заря” во втором раунде квалификации Лиги Европы поступят в продажу 19 июля.

Поединок состоится 1 августа в Запорожье на “Славутич-Арене”, а цена на билеты стартует от 30 грн. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Заря”.

Матч состоится с победителем пары “Будучность” (Черногория) - “Нарва” (Эстония) и начнется в 19.00. Игры между этими командами состоятся 11 и 18 июля.

Напомним, футболисты луганского клуба "Заря" сейчас проводят учебно-тренировочный сбор в Словении, который продлится до 12 июля. 8 июля луганские футболисты провели спарринг с хорватским “Осиеком”, которому проиграли со счетом 1:4.