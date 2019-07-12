Ман Сити может подписать звездного конкурента для Зинченко

Новости спорта: Дани Алвес, который ранее покинул ПСЖ в статусе свободного агента, может следующий сезон провести в Манчестер Сити.

Защитник Дани Алвес, который ранее покинул ПСЖ в статусе свободного агента, может следующий сезон провести в Манчестер Сити, сообщает Globoesporte.

По данным источника, "горожане" всерьез заинтересованы в услугах 36-летнего бразильского футболиста, который ранее в составе своей сборной выиграл Копа Америка.

Также отмечается, что у Алвеса уже имеются предложения от разных клубов, в том числе от команд из Китая.

Ранее сам защитник встал на защиту нападающего Неймара, заявив, что форварда критикуют несправедливо.