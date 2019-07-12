Наставник Шальке: Коноплянка ищет новый клуб

Новости спорта: В Гельзенкирхене Евгения уже вычеркнули из планов.

Главный тренер Шальке пролил свет на ситуацию с украинским полузащитником.

«Он работает индивидуально. Евгений хочет поддерживать себя в форме и занимается поиском нового клуба.»

В прошлом сезоне вингер провел 21 игру за «кобальтовых», отличившись одним голом и двумя ассистами. Вместе с командой Коноплянка занял 14 место в Бундеслиге и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Контракт игрока с командой заканчивается в 2020 году.

Напомним, Шальке планирует продать украинца за 10 миллионов евро.

Сам Коноплянка не принял участия в первой предсезонной тренировке Шальке.

Также Евгений отсутствовал и на командной предсезонной фотосессии.