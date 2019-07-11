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Трансфер Погба в Реал: кто покинет сливочных летом

Трансфер Погба в Реал: кто покинет сливочных летом
11:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: "Сливочные" не выключаются с борьбы за француза.

Руководство мадридского Реала по прежнему не выключаются с борьбы за полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Об этом сообщает Goal.com.

"Руководство Реала намерено подписать Поля Погба. Ради этого трансфера "сливочные" готовы отпустить с команды Гарета Бэйла, Иско и Хамеса Родригеса.

Для удовлетворения "финансовых аппетитов" Манчестер Юнайтед и самого француза клубу необходимы дополнительные средства", - сообщает источник.

Стоит отметить, что сам Погба еще не определился с дальнейшей карьерой. Туринский Ювентус также также готовит предложение МЮ по Погба.

Напомним, ранее главный тренер МЮ Сульшер сообщил, что Погба останется в клубе на следующий сезон.

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ФК Реал, Поль Погба, Футбол, Гарет Бэйл, Иско, Новости футбола.
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