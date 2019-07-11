Скачать
Четверг, 11.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Колос арендовал полузащитника Динамо

Колос арендовал полузащитника Динамо
21:14 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Евгений Смирный на правах аренды перешел в Колос.

Полузащитник Динамо Евгений Смирный на правах аренды перешел в Колос, сообщил главный тренер новичка УПЛ Руслан Костышин в интервью sport-express.ua.

«Сколько новых футболистов появилось этим летом в нашей команде? Пока трое. Егора Демченко и Евгения Смирного мы взяли в аренду, а Вадим Парамонов — подписал контракт».

Наставник Колоса также отметил, что в случае приглашения игроков с именем в команде может возникнуть дисбаланс по зарплатам, чего он не хочет допустить.

«Есть ли у президента клуба мысли приобрести пару-тройку игроков с именем, чтобы еще больше повысить интерес к Колосу? Мысли-то есть — но нужно, чтобы его желание совпало с моим. Мне не хочется, чтобы в клубе возник дисбаланс по финансовым условиям. Не должно быть такого, чтобы пришли один или два футболиста, которые станут получать в три раза больше остальных. Пускай все строится постепенно: сначала надо подтянуть своих ребят».

В прошлом сезоне Евгений Смирный провел за Динамо лишь 3 поединка в УПЛ, преимущественно выступая за дублирующий состав.

Сейчас Колос активно играет спарринги на сборах — в частности, клуб из Коваливки обыграл Кремень (2:1), а также проиграл Полесью (2:3).

По итогам минувшего сезона Колос финишировал на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, а в переходных матчах оказался сильнее Черноморца (0:0, 2:0).

Первый матч Колоса в рамках Премьер-лиги, в котором соперником подопечных Руслана Костышина выступит Мариуполь, состоится 31 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Евгений Смирный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри оценил перспективы Руиса в хэвивейте
02 Холифилд сделал свой прогноз на бой-реванш Джошау - Руис
03 В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
04 Серена Уильямс и Энди Маррей завершили выступления на Уимблдоне
05 Букмекеры определили фаворита матча Свитолина - Халеп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь