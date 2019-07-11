Колос арендовал полузащитника Динамо

Новости спорта: Евгений Смирный на правах аренды перешел в Колос.

Полузащитник Динамо Евгений Смирный на правах аренды перешел в Колос, сообщил главный тренер новичка УПЛ Руслан Костышин в интервью sport-express.ua.

«Сколько новых футболистов появилось этим летом в нашей команде? Пока трое. Егора Демченко и Евгения Смирного мы взяли в аренду, а Вадим Парамонов — подписал контракт».

Наставник Колоса также отметил, что в случае приглашения игроков с именем в команде может возникнуть дисбаланс по зарплатам, чего он не хочет допустить.

«Есть ли у президента клуба мысли приобрести пару-тройку игроков с именем, чтобы еще больше повысить интерес к Колосу? Мысли-то есть — но нужно, чтобы его желание совпало с моим. Мне не хочется, чтобы в клубе возник дисбаланс по финансовым условиям. Не должно быть такого, чтобы пришли один или два футболиста, которые станут получать в три раза больше остальных. Пускай все строится постепенно: сначала надо подтянуть своих ребят».

В прошлом сезоне Евгений Смирный провел за Динамо лишь 3 поединка в УПЛ, преимущественно выступая за дублирующий состав.

Сейчас Колос активно играет спарринги на сборах — в частности, клуб из Коваливки обыграл Кремень (2:1), а также проиграл Полесью (2:3).

По итогам минувшего сезона Колос финишировал на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, а в переходных матчах оказался сильнее Черноморца (0:0, 2:0).

Первый матч Колоса в рамках Премьер-лиги, в котором соперником подопечных Руслана Костышина выступит Мариуполь, состоится 31 июля.